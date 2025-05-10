В Минземимуществе РТ поздравили ветеранов отрасли с 80-летием Победы

Фото предоставлено Министерством земельных и имущественных отношений РТ С праздником 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарстан торжественно поздравили 11 ветеранов отрасли.
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