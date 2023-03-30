Чехию и Болгарию обвинили в ремонте российских вертолетов для их последующей передачи Украине

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) обвинила Чехию и Болгарию в нарушении международных обязательств в связи с ремонтом российских и советских вертолетов для их последующей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) обвинила Чехию и Болгарию в нарушении международных обязательств в связи с ремонтом российских и советских вертолетов для их последующей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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