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Чехию и Болгарию обвинили в ремонте российских вертолетов для их последующей передачи Украине

Чехию и Болгарию обвинили в ремонте российских вертолетов для их последующей передачи Украине

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) обвинила Чехию и Болгарию в нарушении международных обязательств в связи с ремонтом российских и советских вертолетов для их последующей передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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