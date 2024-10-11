В России предложили вернуть обязательный техосмотр

Ural Karahanow

Одуревшие и заплывшие жиром от халявных рублей автостраховщики хотят ещё ниже наклонить автолюбителей, чтобы ловчее было деньги из людишек выманивать. Сами придумали обдираловку - сами и кормятся. С осаго без осаго - ждём гаи, протокол, недоволен - в суд. Осаго - это религиозный акт - просто верьте, что по-другому быть не может. Так ведь было же!