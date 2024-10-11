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В России предложили вернуть обязательный техосмотр

В России предложили вернуть обязательный техосмотр

Обязательный техосмотр (ТО) легковых автомобилей следует вернуть с 2026 года, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

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Комментарии
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Ural Karahanow
Одуревшие и заплывшие жиром от халявных рублей автостраховщики хотят ещё ниже наклонить автолюбителей, чтобы ловчее было деньги из людишек выманивать. Сами придумали обдираловку - сами и кормятся. С осаго без осаго - ждём гаи, протокол, недоволен - в суд. Осаго - это религиозный акт - просто верьте, что по-другому быть не может. Так ведь было же!
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