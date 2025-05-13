Охота на нелегалов: в России будут платить «за внимательность»

С таким запросом обратились парламентарии к Министерству внутренних дел. Граждане РФ получат денежное поощрение за выявление каждого нелегально пребывающего в стране иностранца, своего рода "компенсацию за внимательность".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии