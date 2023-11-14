Драконный представитель: вторая часть фэнтези «Четвертое крыло» выйдет в РФ

Сиквел фэнтези-бестселлера Ребекки Яррос «Четвертое крыло» вышел в начале ноября в США. Между двумя релизами прошло всего полгода: первую книгу серии Яррос издала в мае, в России она вышла в июне и стала хитом у аудитории young adult.