Михаил Мурашко направил в Белгород бригаду медиков на помощь пострадавшим

В нее вошли 13 специалистов По поручению и.о. министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород для оказания помощи пострадавшим в результате обрушения дома отправилась сводная бригада медиков, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.
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