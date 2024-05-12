Михаил Мурашко направил в Белгород бригаду медиков на помощь пострадавшим

В нее вошли 13 специалистов По поручению и.о. министра здравоохранения Михаила Мурашко в Белгород для оказания помощи пострадавшим в результате обрушения дома отправилась сводная бригада медиков, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.