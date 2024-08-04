"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

Игорь Кузнецов

Несколько F-16, которые прилетели с аэродрома в Румынии, приняли участие в "митинге" и улетели обратно (это такой "пробный" вариант их работы), скорее для пропагандистских целей. А дальше - посмотрим как будут их применять.