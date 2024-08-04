"Истребители F-16 прибыли на Украину". Британцы о реакции Путина: Два варианта развития СВО - о чём предупреждал Лавров весь мир?

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Комментарии
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Фаина ХРАПОВА
Дура узколобая!!!
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10 час.
Игорь Кузнецов
Несколько F-16, которые прилетели с аэродрома в Румынии, приняли участие в &quot;митинге&quot; и улетели обратно (это такой &quot;пробный&quot; вариант их работы), скорее для пропагандистских целей. А дальше - посмотрим как будут их применять.
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2 час.
Михаил Сенников
так удары по Белгороду уже идут, а это Россия!
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1 час.

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