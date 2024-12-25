Oda TV: Шесть пассажиров «Азимута» подали в суд на пилотов после ЧП в Анталье Шесть человек, летевших на самолёте авиакомпании «Азимут», обратились в суд с иском против экипажа после инцидента в Анталье, где после приземления борта начался пожар.