Я хотел бы тобою жить и, целуя тебя, сгорать!В проекте «Песня на войне» звучит премьера трогательного трека от талантливого музыканта Дениса Майданова! Эта песня — ода любимой женщине, той, ради которой стоит жить и бороться!Желаем, чтобы каждый воин вернулся домой к своей любимой!«Я хотел бы с … .