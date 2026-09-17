Два пляжных дуэта «Факела» поборются за титул чемпионов России в Анапе

В Анапе с 17 по 20 сентября определят чемпионов России по пляжному волейболу. В решающем этапе сезона выступят два дуэта «Факел Ямал» — Мирослав Туровский и Александр Крамаренко, а также действующие чемпионы страны Олег Стояновский и Илья Лешуков, сообщили в пресс-службе команды.