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Гран-при среди юниоров. Хагара, Ким Хен Ем, Строммер, Какиучи, Росси выступят с произвольными программами

Гран-при среди юниоров 2-й этап Линц, Австрия  Юноши Произвольная программа Начало – 16.05 по московскому времени.

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