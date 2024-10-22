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Запад предлагал Грузии развязать войну с РФ на «три-четыре дня», а после — «партизанить в лесу»

Запад предлагал Грузии развязать войну с РФ на «три-четыре дня», а после — «партизанить в лесу»

Высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили (занимал должность главы местного кабмина в 2013-15 годах и 2021-24 годах, сейчас занимает пост председателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия") начать войну с Россией, которая продлилась бы три-четыре дня.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Долбогномы
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17 час.
Людмила Полищук
А самое главное, что находятся люди, которые слепо верят англосаксам и поддаются на их уговоры... Почему? А потому что те, облачаясь в &quot;белые&quot; одежды, умеют ОБОЛЬЩАТЬ не только &quot;тряся морковкой перед носом и обещая золотые горы&quot;, но ведь как ласково и проникновенно разговаривают и, якобы, ненавязчиво предлагают сделать бяку соседу, говоря &quot;вы ведь сильны, прекрасны и т.п... а мы вам потом всё-всё дадим, что захотите...&quot; Забывают только сказать, что жить вам останется недолго и страшно... И потом даже на крест на вашей могилке не раскошелятся. Поэтому важно не поддаваться на льстивые уговоры, не отключать свой разум и думать о последствиях. Вспомните басни И.А.Крылова &quot;Ворона и лисица&quot;, &quot;Лиса и аист&quot;... Почитайте историю и о сегодняшних днях. Вспомните Югославию, посмотрите на Украину... Сделайте выводы. И, главное, помните, что все мы ходим под Богом. Хорошо бы ещё жить так, как Господь нам заповедал. Тогда поселится в нашей душе мир и счастье. &quot;Большое приобретение быть благочестивым и довольным&quot;.
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15 час.
ПП
Петр Петрович Канаев
Уже пробовали, фокус не удался, факир в тюрьме.
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