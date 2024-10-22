Запад предлагал Грузии развязать войну с РФ на «три-четыре дня», а после — «партизанить в лесу»

Людмила Полищук

А самое главное, что находятся люди, которые слепо верят англосаксам и поддаются на их уговоры... Почему? А потому что те, облачаясь в "белые" одежды, умеют ОБОЛЬЩАТЬ не только "тряся морковкой перед носом и обещая золотые горы", но ведь как ласково и проникновенно разговаривают и, якобы, ненавязчиво предлагают сделать бяку соседу, говоря "вы ведь сильны, прекрасны и т.п... а мы вам потом всё-всё дадим, что захотите..." Забывают только сказать, что жить вам останется недолго и страшно... И потом даже на крест на вашей могилке не раскошелятся. Поэтому важно не поддаваться на льстивые уговоры, не отключать свой разум и думать о последствиях. Вспомните басни И.А.Крылова "Ворона и лисица", "Лиса и аист"... Почитайте историю и о сегодняшних днях. Вспомните Югославию, посмотрите на Украину... Сделайте выводы. И, главное, помните, что все мы ходим под Богом. Хорошо бы ещё жить так, как Господь нам заповедал. Тогда поселится в нашей душе мир и счастье. "Большое приобретение быть благочестивым и довольным".