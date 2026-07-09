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Семак получил приз тренеру сезона на премии WINLINE Герои РПЛ. Он опередил Мусаева и Талалаева

Сергей Семак признан лучшим тренером сезона в РПЛ. Главный тренер « Зенита » получил награду в рамках премии WINLINE Герои РПЛ.

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