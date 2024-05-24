Группа морской пехоты ТОФ 5 дней удерживала пункт ВСУ на Времевском участке

Штурмовая группа бригады морской пехоты Тихоокеанского флота успешно захватила и удерживала в течение пяти дней стратегически важный опорный пункт Вооруженных Сил Украины на Времевском участке Южно-Донецкого направления.
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