Убивший инвалида экс-лидер МГЕР из Сатки Трифонов ушел с подельником на СВО

В Челябинской области экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Сергей Трифанов и его сообщник Вячеслав Галявов, обвиняемые в убийстве и обезглавливании инвалида, отправились на спецоперацию до вынесения приговора.