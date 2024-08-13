Убивший инвалида экс-лидер МГЕР из Сатки Трифонов ушел с подельником на СВО

В Челябинской области экс-председатель саткинского отделения организации «Молодая гвардия Единой России» Сергей Трифанов и его сообщник Вячеслав Галявов, обвиняемые в убийстве и обезглавливании инвалида, отправились на спецоперацию до вынесения приговора.
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