Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей»

Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию британским правым активистом Томми Робинсоном сгенерированного в нейросети ролика о соблюдении прав человека в Соединенном Королевстве.

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