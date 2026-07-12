Дмитриев назвал Великобританию «падшей империей»

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев отреагировал на публикацию британским правым активистом Томми Робинсоном сгенерированного в нейросети ролика о соблюдении прав человека в Соединенном Королевстве.
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