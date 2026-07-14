Лантратова помогла раненому бойцу СВО получить лечение

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России, в сотрудничестве с командованием Восточного военного округа помогла раненому участнику Спецоперации получить полноценное лечение и госпитализацию, инициировав его обследование и лечение в госпитале.
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