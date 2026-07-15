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Новости Липецка

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Авиационная история Липецкой области: от «Ильи Муромца» до подготовки космонавтов

Авиационная история Липецкой области: от «Ильи Муромца» до подготовки космонавтов

Липецкая область по праву считается одним из центров отечественной военной авиации. Именно в Липецке были заложены традиции подготовки летчиков, сыгравшие важную роль в развитии Военно-воздушных сил страны.

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