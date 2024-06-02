По благословению схиархимандрита Илия в Орловской области построена православная гимназия

В день защиты детей состоялось торжественное открытие православной гимназии имени П.А. Столыпина, построенной по инициативе, благословению и молитвенной поддержке духовника Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия.
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