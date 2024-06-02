Вятка Областная
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вятка Областная

5 подписчиков

По благословению схиархимандрита Илия в Орловской области построена православная гимназия

В день защиты детей состоялось торжественное открытие православной гимназии имени П.А. Столыпина, построенной по инициативе, благословению и молитвенной поддержке духовника Святейшего Патриарха Московского всея Руси Кирилла схиархимандрита Илия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх