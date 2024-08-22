Директора автобазы в Тамбове уволят после танцев с полуголой куклой и плеткой

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров отреагировал на распространившееся в местных СМИ видео с празднования дня рождения директора предприятия, устроившего танцы с плеткой при участии аниматора в костюме полуголой куклы.
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