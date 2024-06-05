РСА назвал регионы с самой высокой долей риска высокоубыточных договоров ОСАГО

Первое место по показателю доли договоров ОСАГО, переданных в перестраховочный пул за период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, заняла Республика Дагестан: в пул было передано более, чем две трети, или 85,3% заключенных договоров ОСАГО.