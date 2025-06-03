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Царьград

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Картонные гробы в России: новый экотренд стоимостью от 1,5 тысяч рублей

Картонные гробы в России: новый экотренд стоимостью от 1,5 тысяч рублей

Русские нашли экологично недорогую альтернативу деревянным гробам, массово покупая картонные. Тем временем в Ростове создан проект "нейрокладбище", оцифровывающий образы покойных.

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