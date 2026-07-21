"Российские власти не хотят, чтобы вы видели эти цифры": Вот, что делают агенты в сердце Москвы. Вопрос к властям - к МИД, Минцифры, Роскомнадзору, МВД и ФСБ: почему они не могут заткнуть весь этот "дипломатический" мерзкий фонтан? Ведь эти телеграмм-каналы адресованы жителям России.