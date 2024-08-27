Губернатор прокомментировал сообщения о попытке прорыва ВСУ под Белгородом

Ситуация на границе Белгородской области остается сложной, но контролируемой. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram со ссылкой на данные Минобороны России.
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