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Турецких сериалов за сезон — больше двадцати, а смотреть, уверены зрители, нечего: вот семь из них

Турецких сериалов за сезон — больше двадцати, а смотреть, уверены зрители, нечего: вот семь из них

Турецкие киноделы в этом сезоне представили больше двадцати проектов — и свежих, и продолжений популярных сериалов.

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