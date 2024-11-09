Екатеринбургским художникам угрожают за надпись в поддержку уклонистов, они закрывают проект

В Екатеринбурге досрочно завершилась работа арт-программы фестиваля уличного искусства «ЧО». Участникам команды и художникам стали поступать угрозы безопасности после появления арт-объекта «Идите лесом» возле здания Главпочтамта (Ленина, 39), на которую жаловался депутат свердловского заксобрания Алексей Свалов.
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