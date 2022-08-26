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Долгожданный праздник "Медовое раздолье" в Анучино – уже в эту субботу!

Долгожданный праздник "Медовое раздолье" в Анучино – уже в эту субботу!

Уже в эту субботу, 27 августа, в селе Анучино на площадке местного Дома культуры пройдет самый сладкий праздник года для детей и взрослых — фестиваль "Медовое раздолье" (0+).

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