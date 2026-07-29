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Предприниматели Подмосковья привлекли более 6 млрд рублей заемного финансирования

Предприниматели Подмосковья привлекли более 6 млрд рублей заемного финансирования

Малый и средний бизнес Московской области активно пользуется господдержкой. За первые шесть месяцев текущего года предприниматели региона привлекли льготное финансирование на сумму 6,3 миллиарда рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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