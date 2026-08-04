"Сбер" фиксирует уход бизнеса в наличные: почему российские бизнесмены массово переходит на кэш

Российская финансовая система столкнулась с любопытным и тревожным парадоксом. В эпоху цифровизации, когда банковские приложения стали для нас чем-то вроде продолжения руки, реальный сектор экономики внезапно развернулся в сторону "старой доброй" наличности.
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