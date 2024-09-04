Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 916 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    А как этот мастурбек попал в ер, за бабло!? А бабло откуда ? За наркотрафик, или его звери скинулись??? А НАШЕГО САВВ...Волонтёра СВО сня...
  • Лиза
    Не в первый раз, по кругу ходят)))Минфин США вводит...
  • Валерий Козьменко
    Спасибо тебе ебимая россия, за твою честность на всех выборах и любовь к своим русскимВолонтёра СВО сня...

Прогнозы на бархатный сезон в Крыму

Прогнозы на бархатный сезон в Крыму

Министр курортов и туризма отметил высокий уровень бронирования крымских отелей на бархатный сезон. Сергей Ганзий заявил, что из всего номерного фонда полуострова, забронированы 65 процентов мест и особо отметил – туристы выбирают курорты Крыма, о чем свидетельствуют объем и глубина броней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх