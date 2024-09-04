Прогнозы на бархатный сезон в Крыму

Министр курортов и туризма отметил высокий уровень бронирования крымских отелей на бархатный сезон. Сергей Ганзий заявил, что из всего номерного фонда полуострова, забронированы 65 процентов мест и особо отметил – туристы выбирают курорты Крыма, о чем свидетельствуют объем и глубина броней.