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Ares Management привлекла рекордные $36,4 млрд во II квартале 2026 года, доведя активы до $671 млрд

Ares Management привлекла рекордные $36,4 млрд во II квартале 2026 года, доведя активы до $671 млрд

Международное финансовое издание Investing сообщает о публикации финансовых результатов за второй квартал 2026 года глобальной инвестиционной компанией Ares Management Corporation, специализирующейся на управлении альтернативными активами.

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