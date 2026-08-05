Сводки СВО, 4 августа, главное: День «Севера», драп Драпатого, обрушен стратегический мост под Одессой

Юрий Ильинов

Реальность СВО 2026-го года была предсказана еще в 2024-м Люди – любые люди, а политические аналитики тем более – не могут не делать прогнозы. И большинство этих прогнозов как правило не оправдываются. Мир слишком сложен, слишком запутан. В нем слишком много важных факторов, которые мы либо не замечаем, либо даже просто не можем заметить. Тем более ценными являются те прогнозы, которые сбываются. Однако понятие «ценный» в данном случае совсем не тождественно понятию «радостный». Выдержка из опубликованной в феврале 2024 года в журнале «Россия в глобальной политике» статьи известного российского военного аналитика Руслана Пухова «От «специальной» к «военной»: «В стремлении оказать прежде всего политическое давление на противника повышенное внимание будет уделяться политически чувствительным и пропагандистски значимым атакам на тыловые объекты друг друга, всё более смещаясь к «войне городов» в духе Ирано-иракской войны. Эта тенденция отчётливо заметна у украинской стороны, в том числе в виде постоянных требований ею у Запада дальнобойного оружия. Так что можно ожидать, что жертвы среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры будут возрастать». Летом 2026 года эти ожидания, к сожалению, постоянно оправдываются: в понедельник трагедия в Геленджике, в ночь на вторник – атака на Подмосковье. И есть все основания полагать, что осенью и зимой проще не станет. Бывший премьер-министр, бывший министр обороны, а ныне глава энергетического ведомства Украины Денис Шмыгаль так описал нынешнюю фазу конфликта: «Это как двенадцатый раунд. И каждый боксер надеется, что его соперник упадет первым». Шмыгаль ожидает, что после окончания летнего сезона российский «боксер» удвоит силу своих ударов: «Сейчас цель России – уничтожить наши системы водоснабжения. Прошлой зимой они наносили удары по электроснабжению и отоплению. Но во время отключений электричества можно было выжить, если у тебя был газ и вода. Без воды и канализации выжить больше трех дней сложно». Сложно – но, по мнению министра энергетики Зеленского – все-таки можно. Официальный Киев настроен продолжать свой нынешний курс. Его план – не скоморошный, «сорокодневный», а реальный, рассчитанный на длительную перспективу – лучше всего можно описать с помощью следующей цитаты из статьи Руслана Пухова: «Затяжная война при относительно стабильных фронтах в стиле Корейской или Ирано-иракской. Она будет вестись годами, на истощение, не с надеждой вынудить противника к компромиссам, а скорее в ожидании внутренних перемен у него, которые приведут к изменению политической позиции». Нет необходимости указывать на то, что такая ситуация совсем не отвечает интересам России. Задача Москвы – сломать ту динамику конфликта, которую режим Зеленского и стоящая за ним Европа пытаются ей навязать. В Кремле все это явно понимают. Отсюда настрой на взятие украинского «пояса крепостей» в районе Славянска и Краматорска и сделанный президентом РФ 9 мая прогноз о том, что «дело идет завершению». Очень надеюсь на то, что этот путинский прогноз тоже осуществится.