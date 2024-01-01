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Мирошник: Украина атаковала Донецк на Новый год высокоточным западным оружием

Мирошник: Украина атаковала Донецк на Новый год высокоточным западным оружием

Киевская сторона атаковала Донецк на Новый год высокоточным западным оружием. С соответствующим заявлением выступил посол по особым поручениям министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.

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