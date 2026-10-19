Восемь часов ада, прикрытие товарищей и вечная память Герою. Когда 11 августа 1985 года в семье Герасимовых родился сын Вадим, никто не мог предположить, что его имя будет вписано в новейшую историю России золотыми буквами.
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Честь слава Герою! Он выполнил до конца свой долг перед Родиной и спас бойцов, которые отступили, при этом сам остался прикрывать их отход. О таких как он следует рассказывать на "Уроках мужества" в школах чтобы ребята знали с кого брать пример.
Вот кто настоящий ЗАСЛУЖЕННЫЙ Герой России! А выдача звания Героя всяким тыловым начальникам и высокопоставленным чинушам принижает значение этой награды!
Вот о ком надо снимать фильмы, а то про какой то топор наснимали целую кучу серий, а владелец этого топора - исполнитель роли - серебрякОв, в настоящей жизни оказался обыкновенной Гнидой!
О таких героях нужно рассказывать в школах детям, писать стихи и снимать фильмы. Это золотой фонд и опора страны. Вечная ему память и вечная слава!