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Первые «умные» пешеходные переходы появились на дорогах Новосибирска по поручению губернатора

Первые «умные» пешеходные переходы появились на дорогах Новосибирска по поручению губернатора

Министерство цифрового развития и связи региона совместно с ГУ МВД России по Новосибирской области приступили к реализации проекта по установке «умных» пешеходных переходов на территории города Новосибирска.

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