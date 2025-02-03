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Заявки на конкурс Фонда президентских грантов будут приниматься до 17 марта

Заявки на конкурс Фонда президентских грантов будут приниматься до 17 марта

В России стартовал прием проектов на второй конкурс Фонда президентских грантов 2025 года. На поддержку организации смогут претендовать НКО из всех регионов РФ, зарегистрированные не позднее 17 сентября 2024 года и не имеющие органов власти в составе учредителей.

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