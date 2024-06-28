Что можно и нельзя делать в праздники 29 июня 2024 года по народным приметам

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netТрадиционные приметы и обычаи, связанные с христианскими и народными праздниками 29 июня 2024 года, дадут понимание того, что следует избегать и что можно делать в этот день.
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