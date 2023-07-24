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Пресс-секретарь сил обороны Украины Гуменюк сообщила о повреждении одного из портов в Одесской области

Пресс-секретарь сил обороны Украины Гуменюк сообщила о повреждении одного из портов в Одесской области

В Одесской области был поврежден порт в результате ночных взрывов, заявила в эфире всеукраинского телемарафона пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк.

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