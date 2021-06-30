В Орске предприятие не заплатило налогов на сумму более 24 млн рублей

Данный факт выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты налогов с организации на сумму более 24 000 000 рублей, причинив ущерб бюджету РФ в крупном размере.
Данный факт выявили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Таким образом, предприятие уклонилось от уплаты налогов с организации на сумму более 24 000 000 рублей, причинив ущерб бюджету РФ в крупном размере.
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