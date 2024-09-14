Байден прокомментировал слова Путина об ударах вглубь России

Global Look Press/Annabelle Gordon - CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина о последствиях возможного решения о снятии ограничений на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов вглубь РФ.
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