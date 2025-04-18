Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Российские силы взяли под контроль часть трассы под Купянском

Российские силы установили огневой контроль над трехкилометровым участком трассы Лиман Второй-Колодезное под Купянском, продолжая продвижение на север от населенного пункта Каменка, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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