6 июля в столичном регионе ожидается переменная облачность и сухая погода

В субботу, 6 июля, жителей столичного региона ожидает переменная облачность и сухая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 15-23 градуса, в Московской области - 13-20 градусов Тепла.
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