Опасная внезапность: о чем говорит скандал с «отменой» северных в Карелии

Неожиданно. Так можно охарактеризовать начало прошлой недели, когда стало известно, что на федеральном портале правовой информации появился указ президента РФ Владимира Путина, исключивший Карелию и ряд других регионов из списка северных территорий.
Неожиданно. Так можно охарактеризовать начало прошлой недели, когда стало известно, что на федеральном портале правовой информации появился указ президента РФ Владимира Путина, исключивший Карелию и ряд других регионов из списка северных территорий.
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