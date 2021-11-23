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Опасная внезапность: о чем говорит скандал с «отменой» северных в Карелии

Опасная внезапность: о чем говорит скандал с «отменой» северных в Карелии

Неожиданно. Так можно охарактеризовать начало прошлой недели, когда стало известно, что на федеральном портале правовой информации появился указ президента РФ Владимира Путина, исключивший Карелию и ряд других регионов из списка северных территорий.

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