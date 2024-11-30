Россиянам рассказали  о новых уловках мошенников для взлома iPhone

Фото: overclockers.ru Новости дня за сегодня сообщают о том, что депутат Государственной Думы Антон Немкин обратил внимание на недавние методы, которыми мошенники пытаются взломать устройства Apple, в частности iPhone.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии