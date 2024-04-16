Счетная палата Самарской области выявила нарушения при проведении юбилейной Студвесны

Фестиваль проходил в областном центре в 2022 году. Подготовка к нему началась годом ранее.В организации Студенческой весны принимали участие министерство образования и науки региона, а также ГБУ СО “Агентство по реализации молодежной политики”, которое оказалось в начале апреля в цетре скандала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии