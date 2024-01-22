СВР: США рекомендовали Зеленскому провести перестановки в правительстве Украины

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время его поездки в Вашингтон настоятельно рекомендовали провести перестановки в кабмине и назначить посла Украины в США Оксану Маркарову на пост премьер-министра страны.
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