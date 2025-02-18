В Мордовии появилась в продаже большая коллекция раритетных "Волг"

Владелец пока ещё не раскрыл стоимость, за которую готов продать автомобили.В Саранске у автолюбителей и почитателей техники, ставшей в наше время ретро, теперь есть редкая возможность купить сразу несколько культовых советских автомобилей – ГАЗ-21 и ГАЗ-24.