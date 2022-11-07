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Волонтеры начали поиск пропавшего в Туле 34-летнего мужчины

Волонтеры начали поиск пропавшего в Туле 34-летнего мужчины

В Туле пропал 34-летний мужчина Зобов Александр Александрович. Его местонахождение неизвестно с 28 октября 2022 года, о чем сообщают поисковики из отряда &quot;ЛизаАлерт&quot; по Тульской области.

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