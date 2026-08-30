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«Мы до него слишком жадные»: Марина Федункив объяснила, почему не показывает сына общественности

«Мы до него слишком жадные»: Марина Федункив объяснила, почему не показывает сына общественности

Российская актриса Марина Федункив объяснила, почему её сын до сих пор не появляется на публике. В разговоре с журналистами она рассказала, что они с супругом Стефано Маджи предпочитают оставлять «личное личным».

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