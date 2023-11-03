Израильский «Апач» - это совсем другое дело

Когда какой-то образец техники служит долго или очень долго (что-то вроде там Т-72, В-52 или Ту-95) это не то чтобы вызывало настороженность, скорее, становилось причиной размышлений на тему «а не пора ли его на заслуженную пенсию» и все в таком духе.